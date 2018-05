Europees Parlement stemt in met detacheringswet

dinsdag 29 mei 2018 , 12:55

STRAATSBURG (ANP ) - Het Europees Parlement stemt in met nieuwe regels voor tijdelijke werknemers uit een ander EU -land. Die krijgen het recht op hetzelfde loon bij gelijk werk als de collega’s in het gastland.

Met de herziening van de zogenoemde detacheringsrichtlijn worden ,,werknemers op de steiger, in de kas en op de scheepswerf weer collega’s van elkaar in plaats van concurrenten’’, aldus een ,,superblije'' Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA ) die namens het parlement onderhandelde met de lidstaten en Europese Commissie . Van de 652 uitgebrachte stemmen waren er 456 voor en 147 tegen, met 49 onthoudingen.

De maximale termijn voor detachering is nu nog onbeperkt maar gaat naar twaalf maanden, met een mogelijke verlenging van zes maanden. Werkgevers mogen reisvergoedingen of kost en inwoning niet meer van het loon aftrekken. Voor alle werknemers gaat de cao gelden. De onderhandelingen duurden meer dan twee jaar.

Volgens Jeroen Lenaers (CDA ) maakt de richtlijn ook ,,een einde aan de draaideurdetacheerders die permanent op flexibele contracten zitten maar in de praktijk gewoon een vaste baan hebben.’’ Hij waarschuwt dat de wet staat of valt bij de handhaving ervan. ,,We hebben niets aan betere regels als nationale en Europese inspecties te weinig middelen en bevoegdheden hebben om echt toe te zien op de eerlijke concurrentie in de markt."

Vooral Oost-Europese landen hebben zich tegen de wetgeving verzet. Ze vrezen dat bijvoorbeeld Poolse bouwvakkers minder snel aan werk kunnen komen in rijkere landen. De arbeidsvoorwaarden voor de transportsector worden vastgelegd in een aparte wet waarover het parlement binnenkort zal stemmen.

