Europees Hof: beperking onverdoofd slachten toegestaan

dinsdag 29 mei 2018 , 10:59

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP ) - Het ritueel slachten van dieren zonder verdoving mag alleen in een door de overheid erkend slachthuis. Een verbod op tijdelijke slachtvloeren vanwege een hoge vraag naar schapenvlees tijdens het islamitische Offerfeest vormt geen inbreuk op de godsdienstvrijheid.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak die moslimverenigingen en moskee-organisaties hadden aangespannen tegen de Vlaamse overheid. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts geeft tot hun onvrede sinds 2015 geen erkenning meer aan tijdelijke plekken voor onverdoofd slachten.

De Belgische rechter had de zaak naar het EU-hof doorgeschoven. De rechters in Luxemburg oordelen nu dat de regering in haar recht staat. Zij zien de verplichting om rituele slachtingen in een erkend slachthuis te verrichten als ,,een technisch kader’’ dat geen inperking vormt van het recht op godsdienstvrijheid en rekening houdt met dierenwelzijnregels. Dat er een tijdelijk tekort aan halalvlees zou ontstaan, doet daar niets aan af, aldus het hof.

Weyts is tevreden met de uitspraak en vraagt om medewerking in de de strijd voor minder dierenleed.

