CPB: belangrijk om bankenunie te voltooien

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP ) - Het is belangrijk om de bankenunie van de Economische en Monetaire Unie te voltooien. Volgens het Centraal Planbureau is er een begin gemaakt, maar er zijn nog de nodige zaken te regelen. Centrale vraag is in welk tempo zaken doorgevoerd moeten worden. Een knelpunt zit volgens het CPB-rapport bij de zwakke banken in landen met hoge overheidsschulden.

De EU-ministers van Financiën sloten onlangs een compromis over harde kapitaaleisen voor alle banken, groot en klein. Het politieke akkoord is een overwinning voor minister Wopke Hoekstra en 'zijn' coalitie van acht landen die vinden dat banken in de eurozone eerst de risico’s op hun balansen moeten opschonen voordat er sprake kan zijn van verdere stappen, zoals een gezamenlijk depositostelsel.

Een dergelijk stelsel op Europees niveau verkleint volgens het CPB de kans dat een bank die in de problemen komt de overheid of andere banken besmet. Limieten stellen aan overheidsschuld op de bankbalans noemt het CPB een effectieve manier om de verwevenheid van banken en overheden te verminderen.

