Blok licht MH17-besluit toe in Veiligheidsraad

dinsdag 29 mei 2018 , 4:30

MH17

NEW YORK (ANP ) - Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is dinsdag in New York om de VN-Veiligheidsraad toe te spreken over het onderzoek naar de vliegramp met de MH17. Hij zal onder meer toelichten waarom Nederland en Australië vorige week besloten om Rusland aansprakelijk te stellen voor de vliegramp.

Het Joint Investigation Team (JIT), waar Nederland en Australië deel van uitmaken, bracht vorige week nieuwe informatie over het onderzoek naar buiten. Volgens de onderzoekers van het JIT kan er geen twijfel meer over bestaan dat de BUK-raketinstallatie waarmee MH17 werd neergeschoten deel uitmaakt van de Russische krijgsmacht, en dat Moskou onvoldoende heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Blok zal de Russen dan ook opnieuw oproepen om mee te werken aan het onderzoek en hun ambassadeur ,,recht in de ogen kijken. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar zijn reactie.''

,,Mijn diepe hoop is dat de Russen uiteindelijk zullen doen wat ze moeten doen: hun betrokkenheid toegeven en zorgen voor genoegdoening.'' De eerdere reacties uit Moskou stemmen Blok echter niet hoopvol. ,,Ik vrees dat we reëel moeten zijn en dat het nog jaren kan duren.''

De minister voerde maandag overleg met zijn Europese collega's. Daarbij spraken alle EU-lidstaten hun ,,zeer nadrukkelijke steun'' uit, zei Blok na afloop. ,,Echt bemoedigend en heel erg belangrijk'', noemde hij de eensgezinde opstelling van Europa.

Blok zei dat Nederland andere getroffen landen - ook België, Maleisië en Oekraïne maken deel uit van het JIT - heeft uitgenodigd Rusland aansprakelijk te stellen. ,,Het zou fijn zijn als nog meer landen zich aansluiten.''

