Abramovitsj krijgt Israëlisch paspoort

maandag 28 mei 2018 , 21:37

TEL AVIV (ANP /DPA ) - De Russische oligarch Roman Abramovitsj heeft de Israëlische nationaliteit gekregen. De 51-jarige zakenman, eigenaar van onder meer de Londense voetbalclub Chelsea, is volgens de Israëlische televisie maandag officieel geïmmigreerd. Abramovitsj zou in Groot-Brittannië problemen hebben met het verlengen van zijn verblijfsvergunning. Als kind van joodse ouders had hij het recht een Israëlisch paspoort aan te vragen.

Abramovitsj mag zich meteen ook de rijkste man van het land noemen. Het Amerikaanse blad Forbes schat zijn vermogen, belegd in aandelen, onroerend goed, kunst, luxe jachten en een hotel in Tel Aviv waar hij wil gaan wonen, op 9,8 miljard euro. Daarmee bezet hij op de wereldranglijst de 140e plaats.

Tegen Abramovitsj loopt momenteel een proces in Zwitserland, waar zijn oliebedrijf Runicom was geregistreerd. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) heeft hem aangeklaagd om hem te dwingen een verleend krediet van 12,5 miljoen euro terug te betalen met rente. Zijn advocaten ontkennen die schuld.

