Vertrouwen in de EU blijft groeien

De nieuwste Eurobarometer van het Europees Parlement , die precies één jaar voor de Europese verkiezingen van mei 2019 wordt gepubliceerd, bevestigt een toenemende steun voor de EU.

De Eurobarometer werd in april 2018 afgenomen bij 27.601 burgers uit alle 28 lidstaten. Het onderzoek toont aan dat 60% van alle EU-burgers ervan overtuigd is dat het lidmaatschap van de EU een goede zaak is. Meer dan twee derde vindt dat zijn of haar land profiteert van het EU-lidmaatschap. Dit is de hoogst gemeten score sinds 1983.

Bijna een derde van de respondenten weet wanneer de volgende Europese verkiezingen plaatsvinden en 50% zegt geïnteresseerd te zijn in die verkiezingen. Over het algemeen wordt het ‘Spitzenkandidatenproces’, waarbij de Europese politieke partijen hun kandidaat Commissievoorzitter naar voor schuiven, als een positieve ontwikkeling voor de Europese democratie gezien. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat de kans dat zij gaan stemmen hierdoor groter wordt. Bijna driekwart van de Europese burgers geeft aan dit proces te willen zien samengaan met een echt debat over Europese waarden en de toekomst van de EU.

Ten opzichte van vorig jaar zijn onderwerpen die als prioriteit worden gezien enigszins veranderd. 49% van de EU-burgers vindt de strijd tegen terrorisme belangrijk, gevolgd door jeugdwerkloosheid (48%), immigratie (45%) en economie en groei (42%). Ongeveer een derde van de Europeanen noemt de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het milieu (35%), terwijl het bevorderen van mensenrechten en democratie en de sociale bescherming van EU-burgers door 32% genoemd worden.

Een meerderheid van de respondenten zegt tevreden te zijn over hoe de democratie werkt in hun land (55%) en in de EU (46%). In sommige Europese landen vindt er een opkomst van nieuwe politieke partijen die zich afzetten tegen de traditionele politieke orde plaats. De helft van de EU-burgers vindt de opkomst van deze nieuwe politieke partijen geen bedreiging voor de democratie. 56% van de EU-burgers vindt dat er een verandering nodig is en dat dergelijke politieke partijen dit kunnen brengen. 70% van de EU-burgers waarschuwt nieuwe partijen dat ‘alleen ergens tegen zijn niets verandert’.

Concluderend toont het onderzoek een groeiende interesse voor de EU aan. Daarnaast is er ook een groeiende overtuiging onder de ondervraagden dat ze iets te zeggen hebben over de toekomst van de EU als ze volgend jaar hun stem uitbrengen tijdens de verkiezingen.