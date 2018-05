Israël in diplomatiek offensief over Iran

maandag 28 mei 2018 , 18:29

SYRIË

TEL AVIV/BERLIJN (ANP /DPA ) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat komende week naar Europa om te praten met leiders over de dreiging die Iran zou vormen. Maandag spreekt hij in Berlijn met bondskanselier Angela Merkel en in de avond gaat hij naar Parijs voor overleg met de Franse president Emmanuel Macron. Mogelijk volgt ook een ontmoeting met de Britse regeringsleider Theresa May. Woensdag keert Netanyahu naar huis terug.

Israël heeft herhaaldelijk betoogd dat het geen militaire aanwezigheid van Iran in Syrië duldt. In de loop van de Syrische burgeroorlog die in 2011 begon, heeft het overwegend sjiitische Iran zich als een cruciale bondgenoot opgesteld van het regime van president Assad en militairen gestuurd. Ook de door Iran gesteunde sjiitische Libanese Hezbollah heeft een sleutelrol gespeeld in de strijd tegen rebellen die in Syrië vooral uit soennitische extremisten bestaan. Assad is geen soenniet, maar lid van een religieuze minderheid.

Iran staat in de oorlog aan dezelfde kant als Rusland dat Assad militair van de ondergang heeft gered. De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman spreekt donderdag in Moskou met zijn Russische collega Sergej Sjoigoe over de Iraanse aanwezigheid in Syrië.

