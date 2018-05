EU-boete Oostenrijk om gesjoemel schulddata

maandag 28 mei 2018 , 12:35

BRUSSEL (ANP ) - Oostenrijk moet 26,82 miljoen euro boete betalen vanwege het leveren van gemanipuleerde data over de schuld van deelstaat Salzburg. Dat hebben de EU-landen in Brussel bepaald. Het is pas de tweede keer dat een lidstaat met een boete wordt gestraft voor gesjoemel met overheidsgegevens. In 2015 kreeg Spanje een boete van bijna 19 miljoen euro voor eenzelfde feit in Valencia.

Uit onderzoek van de Europese Commissie bleek dat de regering en andere instanties van Salzburg in 2012 en 2013 verkeerde cijfers over de schulden van Land Salzburg hadden doorgegeven aan het Europese statistiekbureau Eurostat . Brussel vond 'serieuze nalatigheid' en 'ernstige' fouten' bij drie instanties waardoor bepaalde financiële transacties verkeerd werden weergegeven of verborgen.

Dat geldt als een doodzonde omdat Brussel op basis van die gegevens beoordeelt of landen aan de afspraken over tekorten en schulden voldoen.

Terug naar boven