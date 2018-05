Meer vertrouwen in medemens en instanties

maandag 28 mei 2018 , 0:01

DEN HAAG (ANP ) - Het vertrouwen van Nederlanders in de medemens, in de politiek, in de politie en in het rechtsstelsel is gegroeid. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar gaf 62 procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder aan anderen wel te vertrouwen. Dat is een lichte groei ten opzichte van het jaar ervoor. Toen zei 60 procent vertrouwen te hebben in de medemens, terwijl 40 procent zei dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn.

Ook het vertrouwen in de politiek is toegenomen. In 2017 zei 41 procent vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer, 43 procent in de Europese Unie. Het jaar ervoor was dat respectievelijk 37 procent en 36 procent. Ook het vertrouwen in de politie, banken, grote bedrijven en ambtenaren is gestegen. In de politie en rechters heeft ruim 70 procent van de bevolking vertrouwen, in het leger 65 procent. Het vertrouwen in de pers (32 procent) en de kerk (31 procent) is weinig veranderd.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren en hoger opgeleiden doorgaans meer vertrouwen hebben dan ouderen en lager opgeleiden.

