'Weinig vertrouwen in Rusland als partner'

zondag 27 mei 2018 , 10:13

DEN HAAG (ANP ) - Nederlanders zien Rusland als een weinig betrouwbare partner voor politieke samenwerking. Slechts 13 procent heeft vertrouwen in Rusland, blijkt uit een onderzoek van peiler Maurice de Hond.

Van de ondervraagden vindt 39 procent de Verenigde Staten een betrouwbare partner. De VS scoren hiermee maar ietsje hoger dan China, dat van 33 procent van de Nederlanders het vertrouwen geniet. Duitsland scoort met 87 procent het hoogste, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 75 procent.

Het onderzoek dat De Hond uitvoerde, is eerder in Duitsland door de tv-zender ZDF gehouden. Bij de oosterburen zijn de meningen duidelijk anders. Daar vindt 36 procent van de bevolking Rusland een betrouwbare partner. Rusland scoort hiermee hoger dan de VS, die nog maar het vertrouwen genieten van 14 procent van de oosterburen.

Volgens het onderzoek van De Hond denkt 71 procent van de Nederlanders dat Rusland direct of indirect verantwoordelijk is voor het neerhalen van de MH17. Bijna een derde verwacht dat nooit onomstotelijk wordt vastgesteld wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van de MH17.

