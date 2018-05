Nabestaanden MH17 naar Europees mensenrechtenhof met schadeclaim

vrijdag 25 mei 2018 , 11:34

MEDIAWATCH - Een groep van 270 nabestaanden van Nederlandse slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor een schadeclaim tegen Rusland. De Amerikaanse advocaat Jerry Skinner zegt in EenVandaag dat de klacht uiterlijk 13 juni wordt ingediend bij het hof.

Skinner stapte twee jaar geleden al namens 33 Maleisische, Australische en Nieuw-Zeelandse nabestaanden naar het Europees Hof. Die zaak loopt nog. Nu sluit een nieuwe, grote groep nabestaanden zich bij de klacht aan. Het gaat om familieleden van in ieder geval 130 slachtoffers, van wie honderd uit Nederland.

Per nabestaande wil Skinner een schadebedrag claimen dat in de miljoenen loopt. Het Europees Hof is volgens hem het enige hof dat particulieren toestaat claims in te dienen tegen Rusland.

