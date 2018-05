Ministerraad in teken van MH17-onderzoek

vrijdag 25 mei 2018 , 3:00

MH17

DEN HAAG (ANP ) - Het kabinet praat vrijdagochtend over de jongste ontwikkelingen in het onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17. Premier Mark Rutte onderbrak een handelsmissie in India om de wekelijkse ministerraad zelf te kunnen voorzitten.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines, met 298 mensen aan boord op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven Oost-Oekraïne. Er waren geen overlevenden. Volgens het internationale team dat de ramp onderzoekt, is na uitvoerig onderzoek vast komen te staan dat de raketinstallatie waarmee het toestel is neergehaald afkomstig was van een Russische legerbasis.

Premier Rutte heeft zijn taken in India overgedragen aan minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Hij verwacht vrijdag na de ministerraad al nadere mededelingen te kunnen doen over mogelijke vervolgstappen. Als het aan de coalitiepartijen in de Tweede Kamer ligt gaat de regering er via de Verenigde Naties nogmaals op aandringen dat alle landen meewerken aan het lopende onderzoek.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok onderbreekt een buitenlands bezoek, in dit geval aan Luxemburg, om bij de ministerraad te kunnen zijn. Hij noemde in een eerste reactie de laatste resultaten van het internationale onderzoeksteam een ,,ernstige constatering". Ook toonde hij zich ,,zeer onder de indruk van het vergaarde bewijs".

