Poetin analyseert bevindingen over MH17

donderdag 24 mei 2018 , 21:34

MH17

SINT-PETERSBURG (ANP /RTR ) - De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdagavond op aandringen van zijn Franse collega Emmanuel Macron toegezegd dat Moskou de Nederlandse bevindingen over het neerhalen van vlucht MH17 gaat analyseren. Door het drama kwamen alle 298 inzittenden van het vliegtuig van Malaysia Airlines in 2014 in Oost-Oekraïne om het leven.

Het Nederlands onderzoeksteam identificeerde eerder op de dag een Russische militaire eenheid die verantwoordelijk kan worden gesteld voor het neerschieten van het toestel met een raket. Het Kremlin ontkent dat er een wapensysteem de grens met Oekraïne is overgestoken.

