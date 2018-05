Rutte met ruim halve regering naar België

donderdag 24 mei 2018 , 18:18

BRUSSEL (ANP ) - Premier Mark Rutte is met meer dan de helft van zijn regeringsploeg dinsdag in Brussel voor politiek topoverleg met de Belgische federale regering. In totaal doen 28 bewindslieden aan de bijeenkomst in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten mee, veertien van beide landen. België wordt aangevoerd door premier Charles Michel.

Rutte neemt zijn ministers Blok, Kaag, Grapperhaus, Bijleveld, Van Nieuwenhuizen, Wiebes, Koolmees en Van Engelshoven mee. Ook de staatssecretarissen Harbers, Van Veldhoven, Keijzer, Van Ark en Snel zijn van de partij. De volledige regeringsploeg bestaat uit 24 mannen en vrouwen.

De vakministers zullen zich met hun Belgische tegenhangers op het zogenoemde Thalassa-overleg bilateraal buigen over onderwerpen als veiligheid, defensie, justitie, belastingen, sociale fraude en mobiliteit. De gesprekken zijn bedoeld om de samenwerking op die beleidsterreinen te bevorderen.

Daarna volgt een plenaire zitting met het thema "België-Nederland en de brexit". Daarvoor is de brexit-hoofdonderhandelaar namens de EU, de Fransman Michel Barnier, uitgenodigd.

