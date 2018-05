Rusland: geen raketsysteem grens overgegaan

donderdag 24 mei 2018 , 15:24

Bron: Julmin/Surendil

MOSKOU (ANP ) - Rusland ontkent dat ooit een Russische raketinstallatie de grens met Oekraïne over is gegaan. Het Russische ministerie van Defensie zegt volgens Russische media dat bewijsmateriaal is gepresenteerd dat wijst op Oekraïense betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17.

De mededeling volgde op de persconferentie van het Joint Investigation Team (JIT) in Nederland. Dat maakte bekend dat de Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde afkomstig was van een legerbasis bij het Russische Koersk.

Het Russische ministerie van Defensie neemt afstand van die conclusie. Het departement stelt dat de onderzoekers voorbij gingen aan verklaringen van ooggetuigen. Die zouden hebben aangegeven dat het projectiel werd afgevuurd vanuit een gebied dat in handen was van Oekraïense regeringstroepen.

,,Tijdens de samenwerking met de Nederlandse politiediensten, heeft Rusland overweldigend bewijs gepresenteerd dat aantoont dat Oekraïense BUK-systemen zijn gebruikt'', citeert persbureau TASS uit een verklaring van het ministerie. ,,Geen van de luchtverdedigingssystemen van het Russische leger zijn ooit de grens tussen Rusland en Oekraïne overgegaan.''

Terug naar boven