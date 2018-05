Families spannen klimaatzaak aan tegen EU

donderdag 24 mei 2018 , 14:40

BRUSSEL (ANP ) - Tien families van binnen en buiten Europa slepen de Europese Unie voor de rechter omdat die burgers onvoldoende zou beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Volgens hen is het EU-doel om broeikasgassen in 2030 met 40 procent terug te dringen volstrekt onvoldoende, waardoor hun gezondheid, beroep en eigendom worden bedreigd.

De families willen dat het Gerecht van de Europese Unie klimaatverandering behandelt als een mensenrechtenkwestie en de unie opdraagt de uitstootdoelstellingen aan te scherpen.

Het gaat om mensen uit Portugal, Duitsland, Italië, Frankrijk, Roemenië, Fiji en Kenia. Ook jongeren van de Sami-minderheid in Zweden die hun beroep als rendierherder in gevaar zien komen, hebben zich bij de rechtszaak aangesloten. De klagers worden gesteund door een groep NGO’s en wetenschappers. De kosten worden gedragen door de Duitse organisatie Protect the Planet.

,,Het is goed dat ook de Europese Unie aangesproken wordt op zijn slappe klimaatdoelen’’, reageert Milieudefensie ,,Dat steeds meer mensen wereldwijd naar de rechter stappen voor klimaatbescherming is een hoopvolle ontwikkeling, zo kunnen rechters overheden en bedrijven op het juiste pad zetten."

Terug naar boven