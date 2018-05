Strengere regels autoverzekeringen in EU

donderdag 24 mei 2018 , 11:37

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP ) - De regels voor motorrijtuigenverzekeringen in de EU worden als het aan Brussel ligt verscherpt. De Europese Commissie stelt nieuwe maatregelen voor zodat slachtoffers van een auto- of motorongeluk ‘snel en volledig’ worden gecompenseerd, ook als de verzekeraar van de schuldige partij niet kan uitkeren, bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet dreigt te gaan.

De verzekeringsbranche in het land waar zo'n 'insolvent' verzekeringsbedrijf is gevestigd, wordt verantwoordelijk voor de uitkering aan de gedupeerden, ook als het ongeluk in het buitenland plaatsvindt. De minimumdekking voor letsel en materiële schade bij ongelukken met auto, motor of scooter wordt gelijkgetrokken in de EU.

Verder wil de commissie dat EU-burgers die verhuizen naar een andere lidstaat hun no-claimkorting kunnen meenemen.

Volgens vicevoorzitter van de commissie Jyrki Katainen zorgt aanscherping van de richtlijn voor verzekeringen van motorrijtuigen ,,voor een betere bescherming van zowel verzekeringnemers als potentiële slachtoffers van een ongeluk''.

