Facebook en Google op het matje bij Kamer

DEN HAAG (ANP ) - Hoe beschermen grote internetbedrijven de privacy en data van hun gebruikers? Daarover worden vertegenwoordigers van Google, Facebook, TomTom en Startpage.com donderdag in de Tweede Kamer bevraagd.

Aanleiding voor de hoorzitting is het schandaal rond de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers, onder wie 89.000 Nederlanders, die in handen kwamen van het Britse databedrijf Cambridge Analytica. De gegevens werden gebruikt bij de verkiezingscampagne van Trump. Bij de Nederlandse gebruikers ging het vooral om mensen met vrienden in Amerika.

De hoorzitting vind plaats een dag voordat de nieuwe Europese regels over gegevensbescherming van kracht worden. ,,Google en Facebook, maar bijvoorbeeld ook Amazon, bezitten miljoenen gegevens van Nederlandse burgers, waaronder surfgedrag'', zegt initiatiefnemer Kathalijne Buitenweg (GroenLinks ). ,,Als parlement moeten we ongelooflijk alert zijn op de toenemende macht van deze Amerikaanse bedrijven.''

Buitenweg wil onder meer van de techgiganten weten of het in de toekomst mogelijk wordt om alleen voor bepaalde doelen data af te staan - om bijvoorbeeld zoekfuncties beter te laten werken - zonder dat deze data wordt doorverkocht.

De Kamer had de vier bedrijven gevraagd van tevoren op papier te zetten wat zij doen om de privacy van hun gebruikers te beschermen. Woensdagmiddag had alleen TomTom aan deze oproep gehoor gegeven.

