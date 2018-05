Omzet webwinkels EU in Nederland naar 1,5 miljard euro

donderdag 24 mei 2018 , 0:01

DEN HAAG (ANP ) - Nederlanders hebben afgelopen jaar voor 1,5 miljard euro aan spullen gekocht bij webwinkels uit andere EU -landen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat zich baseert op de btw-aangiften van webwinkels uit de Europese Unie. Die moeten zo'n aangifte doen als ze per jaar meer dan 100.000 euro verkopen aan Nederlandse consumenten.

De omzetgroei van Europese webwinkels liep de laatste jaren harder op dan die van webwinkels in Nederland. Over heel vorig jaar was die omzetgroei ongeveer even groot.

De bestedingen bij Europese webwinkels vormen ondanks de snelle groei van de afgelopen jaren nog altijd een klein deel van de totale bestedingen van Nederlandse consumenten. Het gaat om minder dan 2 procent van alle uitgaven aan vergelijkbare producten.

Voor consumenten is het niet altijd even duidelijk of een webwinkel Nederlands is of elders in Europa is gevestigd, stelt het CBS. Veel websites van buitenlandse webwinkels zijn bijvoorbeeld in het Nederlandse beschikbaar.

