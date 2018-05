Koning vindt Luxemburg 'sterk als titanium'

woensdag 23 mei 2018 , 21:00

LUXEMBURG (ANP ) - Koning Willem-Alexander heeft Luxemburg tijdens zijn staatsbezoek vergeleken met titanium, dat kan worden gewonnen dankzij uitvindingen van Luxemburger Guillaume Kroll. Net als het metaal moet Luxemburg het niet van zijn gewicht hebben maar van zijn sterkte, zei de koning tijdens zijn tafelrede bij het staatsbanket. Titanium is ook licht en toch sterk, veroudert niet omdat het niet roest en is enorm stabiel en makkelijk.

Het welvaartsniveau van Luxemburg zet andere EU-lidstaten in de schaduw, aldus Willem-Alexander. ,,Een land zo sterk en stabiel dat het het geheim van de eeuwige jeugd in bezit lijkt te hebben.”

De koning was vol lof over ,,één van Nederlands nauwste bondgenoten”, die keer op keer heeft laten zien dat kleine landen tot grote resultaten in staat zijn.

Terug naar boven