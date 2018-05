Conte wil als premier landsbelang dienen

woensdag 23 mei 2018 , 20:23

ROME (ANP /RTR ) - De beoogde premier Giuseppe Conte zegt dat zijn regering de belangen van de gewone Italiaan wil behartigen. Maar hij erkent ook dat het kabinet zijn Europese en internationale verplichtingen zal moeten nakomen.

Conte, een amper bekend hoogleraar privaatrecht, gaat een regeringscoalitie leiden van de rechts-populistische Lega en protestpartij M5S, de Vijfsterrenbeweging. Die beloofden onder meer de regelgeving van de EU ten aanzien van de monetaire unie aan te pakken, iets te doen aan het strenge belastingregime in Italië en de immigratie een halt toe te roepen.

,,Ik bereid me nu voor de belangen te verdedigen van alle Italianen, waar dan ook, in Europa en internationaal'', zei Conte tegen verslaggevers nadat hij woensdag een mandaat had gekregen van president Sergio Mattarella. ,,Ik zal de advocaat zijn die het Italiaanse volk verdedigt''.

