Nabestaanden: MH17 overschaduwt WK voetbal

MOSKOU (ANP ) - Nabestaanden van MH17-slachtoffers worstelen met het aanstaande WK voetbal in Rusland. ,,We zijn ons op pijnlijke wijze bewust van de duistere ironie dat de Russische leiders die zich zullen opstellen alsof ze de wereld met open armen ontvangen, degenen zijn die het meest schuldig zijn aan het verwoesten van onze wereld'', schrijven tien nabestaanden in een ingezonden brief die de Russische krant Novaya Gazeta heeft gepubliceerd.

Volgens de opstellers van de brief is de Russische regering ,,er consequent op uit geweest de waarheid te verhullen en hun verantwoordelijkheid te ontduiken sinds die vreselijke dag in juli 2014''.

De nabestaanden roepen Rusland op mee te werken aan het onderzoek naar het neerhalen van het vliegtuig, fouten te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd wensen ze het Russische volk een goed WK toe. ,,Ẁe nemen de Russische bevolking niet kwalijk wat er is gebeurd. Wij zijn niet tegen jullie'', schrijven ze. ,,We houden de Russische staat en zijn leiders eindverantwoordelijk voor de dood van onze familieleden.''

