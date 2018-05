Eurocommissaris: Facebook moet nog meer doen

dinsdag 22 mei 2018 , 20:43

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - EU -commissaris Vera Jourova (justitie) vindt dat Facebook meer moet doen om het vertrouwen van het publiek in het internetbedrijf te herstellen. Ze verklaarde dat na afloop van de bijeenkomst van topman Mark Zuckerberg met de fractieleiders in het Europees Parlement in Brussel. ,,Dit was een stap vooruit en ik ben blij dat Zuckerberg de uitnodiging om vragen te beantwoorden heeft aanvaard, maar meer stappen moeten volgen.''

Jourova had de Facebook-topman geadviseerd in het EU-parlement te komen uitleggen hoe privégegevens van accounthouders bij een bedrijf terecht konden komen die ze gebruikte voor onder andere de verkiezingscampagne van Donald Trump . ,,Miljoenen Europeanen zijn geraakt door dit schandaal. We moeten zeker weten dat dit soort zaken niet weer gebeurt.''

,,Zuckerberg heeft veel veranderingen aangekondigd, waaronder het transparant maken van politieke advertenties. Ik wil geloven dat dit signalen zijn dat Facebook meer verantwoordelijkheid neemt voor de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens die gebruikers Facebook toevertrouwen.''

