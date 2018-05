Onvrede in EU-parlement na gesprek Zuckerberg

dinsdag 22 mei 2018 , 20:16

BRUSSEL (ANP ) - Diverse Europarlementariërs toonden zich erg ontevreden na de discussie met Facebook-topman Mark Zuckerberg in het parlement naar aanleiding van het misbruik van privégegevens van gebruikers. Veel van zijn antwoorden waren inhoudsloos, zei de rapporteur voor databescherming Philippe Lamberts.

Kati Piri (PvdA) zei dat Zuckerberg kwam met ,,ingestudeerde beloftes’’, maar geen enkele garantie gaf dat de situatie beter wordt. ,,Een simpel 'sorry' is niet genoeg na de beïnvloeding van verkiezingen, het delen van onze privégegevens en het verspreiden van nepnieuws.’’ Zij noemde de Amerikaan een ,,een echte wolf in schaapskleren''.

Lambert Van Nistelrooij (CDA) hoorde weinig nieuws en vestigt zijn hoop op de nieuwe Europese privacywetgeving. ,, Anders zouden we het nakijken hebben.’’

De liberaal Guy Verhofstadt zei de ,,brave new world'' te vrezen waarin tienduizenden Facebook-medewerkers beslissen over wat nepnieuws is en wat niet. ,,Dat is een publieke taak.''

