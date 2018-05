Veel vragen aan Zuckerberg onbeantwoord

dinsdag 22 mei 2018 , 20:11

FACEBOOK

BRUSSEL (ANP ) - Veel vragen die fracties in het Europese Parlement stelden aan Facebook-topman Mark Zuckerberg bleven dinsdag onbeantwoord. Door de gespreksopzet en de beperkte tijd kwam er op tientallen vragen geen reactie, zoals sommigen vooraf al vreesden.

Het onderhoud duurde met 1,5 uur iets langer dan gepland. Zuckerberg zei een aantal belangrijke vragen te hebben beantwoord en beloofde de komende dagen nog antwoorden schriftelijk door te geven.

Op de vraag of het schandaal met Cambridge Analytica het topje van de ijsberg is, zei hij dat er nog duizenden apps moeten worden onderzocht. ,,Het onderzoek gaat nog maanden duren.'' Cambridge Analytica had een app ontwikkeld waarmee de gegevens werden binnengehaald.

Onduidelijk is bijvoorbeeld of en wanneer Facebookgebruikers van wie de gegevens zijn misbruikt worden gecompenseerd. Ook kwam er geen antwoord op de vraag of er een mogelijkheid komt om verstoken te blijven van gerichte (politieke) advertenties.

Zuckerbergs antwoord op vragen over het vermeende wegsluizen van winsten bleef beperkt tot: Facebook betaalt alle belasting die het wettelijk verschuldigd is en investeert veel in Europa.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven