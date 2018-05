Zuckerberg: fout bericht steeds sneller weg

dinsdag 22 mei 2018 , 20:02

FACEBOOK

BRUSSEL (ANP ) - Facebook herkent 99 procent van aan terreurgroeperingen als IS en Al Qaida gelieerde boodschappen voor ze door gebruikers worden gemeld. In het geval van pesterijen kan het Amerikaanse internetbedrijf binnen tien minuten boodschappen verwijderen. ,,Ik ben daar trots op'', aldus Facebook-topman Mark Zuckerberg.

Hij zei dat tijdens een bijeenkomst met de fractieleiders in het EU-parlement in Brussel, in antwoord op vragen over hoe Facebook omgaat met haat- en pestboodschappen of oproepen tot terreur en geweld. ,,Dergelijke ongepaste boodschappen horen niet op Facebook en wij ontwikkelen voortdurend instrumenten om ze sneller op te merken en te verwijderen.''

