Zuckerberg ontvangen in EU-parlement

dinsdag 22 mei 2018 , 18:08

FACEBOOK

BRUSSEL (ANP ) - Facebook-topman Mark Zuckerberg is aangekomen in het Europees Parlement in Brussel om uitleg te geven over het misbruik van persoonlijke gegevens van zo’n 2,7 miljoen Facebook-gebruikers in de EU. Voorzitter Antonio Tajani verwelkomde hem met een forse handdruk en leidde hem over een blauwe loper naar binnen. De Amerikaan negeerde de pers.

Zuckerberg zal volgens de getuigenis die het bedrijf eerder op de dag deels heeft vrijgegeven opnieuw excuses aanbieden voor de rol van Facebook in het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf kreeg de profielen van miljoenen gebruikers in handen en gebruikte ze onder meer voor de verkiezingscampagne van Donald Trump.

Facebook heeft onvoldoende verantwoordelijkheid genomen rond gebruikersdata, nepnieuws en buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen, zal Zuckerberg verklaren in een live uitgezonden bijeenkomst met de fractieleiders in het parlement.

