Zuckerberg gearriveerd in Brussel

BRUSSEL (ANP ) - Facebook-topman Mark Zuckerberg is dinsdagmiddag met zijn privévliegtuig gearriveerd in Brussel. Hij wordt rond 18.00 uur welkom geheten in het Europees Parlement , waar de Amerikaan gedurende ongeveer een uur wordt geacht vragen te beantwoorden over de rol van zijn bedrijf in het misbruik van privégegevens van gebruikers in het schandaal rond Cambridge Analytica.

De Facebook-oprichter heeft al laten weten dat hij opnieuw zijn excuses zal aanbieden. Het bedrijf heeft volgens hem onvoldoende verantwoordelijkheid genomen.

Zuckerberg heeft niet veel tijd. Hij reist kort na het onderhoud door naar Parijs, waar hij onder meer een ontmoeting heeft met president Macron. Het onderhoud in het parlement met de fractieleiders en een enkele specialist zal kort zijn. Zij krijgen slechts 2 minuten spreektijd. SP-Europarlementariër Dennis de Jong spreekt daarom op voorhand van ,,een farce’’. ,,We laten Facebook er zo wel erg makkelijk vanaf komen. Erg jammer.’’

