Parijs tegen eenzijdig Italiaans optreden

dinsdag 22 mei 2018 , 16:43

PARIJS (ANP /RTR ) - De nieuwe Italiaanse regering mag zich in de EU niet als een eenling gaan gedragen. Die waarschuwing kwam van de Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau. Ze deed dat naar aanleiding van berichten dat Italië een eurosceptische regering krijgt die zich niets aantrekt van regels die de EU en de eurogroep proberen na te leven.

Loiseau zei in het Franse parlement dat ,,onze bestemming uiteindelijk nauw verweven is en het in Europa niet mogelijk is en niet wenselijk om op eigen houtje te gaan opereren''. In Europa wordt met zorg gekeken naar plannen van de coalitie van de eurosceptische protestpartij (M5S) en radicaal rechts-populisten van de Lega Nord die zich tegen migratie en de euro keren. Voor de Lega is de euro ,,,een Duitse munt''. De coalitie wil belastingen verlagen en veel meer geld gaan uitgeven.

Ook de Europese Commissie heeft de nieuwe Italiaanse regering weer gewaarschuwd voor nog grotere begrotingstekorten. Volgens commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) moet Rome ,,een redelijke budgettaire politiek voeren".

De Italiaanse economie kwakkelt al jaren en de coalitie M5S - Lega wil het leed met geld uitgeven verlichten. De omvang van de werkloosheid (11,7 procent) is er bijna twee keer zo groot als in ons land en de staatsschuld wordt tot de grootste ter wereld gerekend. Die heeft een omvang gelijk aan 133 procent van het bruto binnenlands product (cijfers 2016). In Nederland was dat percentage ruim 62 procent. Het Nederlandse bbp per inwoners is ondertussen anderhalf keer groter dan het Italiaanse. De EU wil dat de lidstaten hun staatsschuld in ieder geval niet laten uitkomen boven 60 procent van het bbp.

