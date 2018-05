Bijna 1,5 miljard voor Gambia op donortop

dinsdag 22 mei 2018 , 14:21

BRUSSEL (ANP ) - Op een internationale conferentie over Gambia in Brussel hebben donoren dinsdag 1,45 miljard euro toegezegd. De politieke en financiële steun moet de democratie in het West-Afrikaanse land versterken, de economische groei stimuleren en het respect voor de mensenrechten en rechtsstaat vergroten.

Na het vertrek van de dictatoriale president Yahya Jammeh trof de nieuwe regering vorig jaar een vrijwel lege staatskas aan. De nieuwe president, Adama Barrow, was aanwezig in Brussel op de door de Europese Unie en Gambia georganiseerde conferentie.

De EU verhoogde haar steun met 140 miljoen euro, waarmee het totaal voor de periode 2017-2020 op 365 miljoen komt. ,,Als de nieuwe autoriteiten zich verbinden aan diepgaande hervormingen en het pad van democratie en ontwikkeling bewandelen, dan moet de internationale gemeenschap die roep beantwoorden’’, aldus EU-commissaris Neven Mimica (Internationale Samenwerking).

Ook buitenlandchef Federica Mogherini prees de ontwikkelingen in Gambia. Woensdag volgt een bijeenkomst voor het bedrijfsleven.

