Duits hof: Puigdemont niet terug de cel in

SLEESWIJK (ANP /DPA ) - De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont hoeft niet opnieuw te worden vastgezet. Het Duitse openbaar ministerie had daarom gevraagd, maar het gerechtshof in Sleeswijk-Holstein concludeert nu dat er geen verhoogd risico is dat de politicus op de vlucht slaat.

Duitse aanklagers hebben vastgesteld dat er vermoedelijk toch voldoende grond is om Puigdemont uit te leveren vanwege rebellie. Een Duitse rechtbank oordeelde eerder dat de separatistenleider niet voor dat strafbare feit aan Spanje kan worden overgedragen, maar het OM heeft inmiddels nieuwe informatie ontvangen van de Spaanse autoriteiten.

De Duitse autoriteiten arresteerden de ex-premier van Catalonië eerder dit jaar in de buurt van de Deense grens. Het Duitse hof moet nog besluiten of Puigdemont kan worden uitgeleverd aan Spanje. Hij mag de afwikkeling van de uitleveringsprocedures buiten de gevangenismuren afwachten.

