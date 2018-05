Rekenkamer EU onderzoekt zorg over de grens

dinsdag 22 mei 2018 , 11:26

Bron: © PDC

LUXEMBURG (ANP ) - De Europese Rekenkamer onderzoekt hoe het staat met de grensoverschrijdende gezondheidszorg in de EU . Controleurs zullen daarvoor Nederland, Denemarken, Zweden, Italië en Litouwen bezoeken. De resultaten worden in de eerste helft van 2019 gepubliceerd.

,,Hoewel de meeste patiënten in de EU in eigen land gebruikmaken van gezondheidszorg, kan het in sommige situaties voorkomen dat de meest toegankelijke of passende zorg in een andere lidstaat beschikbaar is”, aldus rekenkamerlid Janusz Wojciechowski . ,,Dit stelt patiënten, gezondheidszorgstelsels en gezondheidswerkers voor complexe vraagstukken.’’

Het Europese gezondheidsbeleid garandeert het recht van patiënten op toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg in de hele EU en de vergoeding daarvan. De rekenkamer gaat kijken of het beleid resultaten voor patiënten afwerpt en of het geld wel efficiënt wordt besteed. E-health, het gebruik van informatietechnologie, maakt deel uit van het onderzoek.

Meer over... Volksgezondheidsbeleid

Terug naar boven