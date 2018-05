EU: eerst mes van tafel, dan praten met VS

dinsdag 22 mei 2018 , 12:15

BRUSSEL (ANP ) - De handelsministers van de EU zijn het in Brussel unaniem eens geworden dat er niet ‘met het mes op tafel’ wordt onderhandeld met Washington over soepelere handelsvoorwaarden voor de VS. Eerst moet de EU volledig en definitief worden vrijgesteld van de importheffingen op staal en aluminium die per 1 juni dreigen voor Europese bedrijven.

Minister Sigrid Kaag (Handel) gaat ervan uit dat president Donald Trump om ,,vijf minuten voor twaalf’’ zijn beslissing bekendmaakt, zei ze na de vergadering met haar Europese collega’s. Eerder gaf Trump de EU een maand uitstel. EU-commissaris Cecilia Malmström denkt niet dat de EU dat opnieuw krijgt.

Volgens Kaag is het van cruciaal belang dat de EU ,,de eenheid bewaart en in dialoog blijft met de VS, op voorwaarde dat de maatregelen van tafel gaan.'' Onder dreiging van een handelsoorlog heeft China besloten de invoerrechten voor auto’s te verlagen. Ze zei dat het ,,jammer'' is dat de EU, de VS en China niet gezamenlijk het probleem van de overcapaciteit op de wereldmarkt voor staal aanpakken.

Den Haag is volgens EU-bronnen ,,sceptisch over de wijsheid van onderhandelingen met de huidige Amerikaanse regering, die niet uit lijkt te zijn op een win-winsituatie’’. Ook Frankrijk en Spanje staan daar huiverig tegenover. Maar Duitsland vreest grote gevolgen van staalheffingen op zijn auto-industrie en wil een akkoord met de VS.

Minister Peter Altmaier: ,,We weten wat er op de menukaart staat, nu moeten we een gezonde maaltijd samenstellen’’, zei hij in Brussel. ,,Maar of het lukt om voor 1 juni de maatregelen te verhinderen is een open vraag.’’

