Mark Zuckerberg voor uitleg in EU-parlement

dinsdag 22 mei 2018 , 4:00

BRUSSEL (ANP ) - Facebook-topman Mark Zuckerberg komt dinsdag om 18.00 uur bij het Europees Parlement in Brussel aan om uitleg te geven over het misbruik van persoonlijke gegevens van zo’n 2,7 miljoen Facebook-gebruikers in de EU. De Amerikaan wordt ontvangen door voorzitter Antonio Tajani.

Om circa 18.20 uur begint de bijeenkomst van Zuckerberg met de fractieleiders van het parlement. Zij willen weten hoe het Britse bedrijf Cambridge Analytica de profielen van tientallen miljoenen Facebookgebruikers in handen kon krijgen. Data werden zonder medeweten van de accounthouders voor andere zaken gebruikt, zoals de verkiezingscampagne van Donald Trump. De politici willen namens de EU-burgers ook de garantie dat zoiets niet weer gebeurt.

Het overleg wordt live uitgezonden via een webstream. Eerst zou de bijeenkomst achter gesloten deuren plaatsvinden maar daar stemde een aantal fracties niet mee in. Naast Tajani is de rapporteur van de Commissie Burgerlijke Vrijheden erbij.

Om 19.30 uur houdt Tajani een persconferentie.

Terug naar boven