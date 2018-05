Conte voorgedragen als nieuwe premier Italië

maandag 21 mei 2018 , 19:27

ROME (ANP /DPA ) - De leiders van de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) en van de rechts-populistische Lega, Luigi di Maio en Matteo Salvini , hebben Giuseppe Conte voorgedragen als nieuwe premier van Italië. Dat schrijft de Luigi di Maio op de website van zijn partij. Conte is jurist en professor en een nieuw gezicht in de Italiaanse politiek.

De leiders van M5S en de Lega gingen aan het eind van de middag langs bij president Sergio Mattarella om te vertellen wie volgens hen de leider moet worden van hun eurosceptische regeringscoalitie. Mattarella moet Conte nu de taak geven de nieuwe regering te vormen.

De 54-jarige Conte komt uit Zuid-Italië en is professor aan de universiteiten van Florence en Rome. De advocaat zit niet in het parlement, maar behoort tot de kring van de Vijfsterrenbeweging. Hij kwam vier jaar geleden voor het eerst in contact met de partij en prijst deze als een ,,prachtig, ongelooflijk politiek laboratorium’’. Di Maio en Salvini wilden allebei minister-president worden, maar kwamen uiteindelijk overeen om een derde persoon aan te wijzen.

De vorming van een regering wordt in Europa met zorg bekeken. Zowel de M5S als de Lega willen meer afstand van de Europese Unie. De coalitie wil zich vooral richten op nationale belangen. De voorgestelde dure belastingverlagingen, de intrekking van pensioenhervorming en een basisinkomen worden door economische deskundigen bestempeld als onrealistisch voor het land met een torenhoge schuld.

M5S won de verkiezingen van 5 maart met 32 procent van de stemmen. De beweging ontstond in 2009 uit publieke onvrede over corruptie en economische tegenspoed.

De Lega is de laatste jaren geëvolueerd van een noordelijke partij die de afsplitsing van het arme zuiden nastreefde, tot een nationale anti-migratiepartij.

