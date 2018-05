'EU moet meer doen om Iran-deal te redden'

maandag 21 mei 2018 , 16:44

Bron: © European Union, 2016

TEHERAN (ANP /DPA ) - De Europese Unie moet meer inspanningen leveren om de nucleaire deal met Iran in leven te houden. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken maandag gezegd tijdens een ontmoeting met Europees Commissaris voor Energie Miguel Arias Canete .

Volgens Mohammad Javad Zarif is politieke steun alleen niet genoeg. Hij zou onder meer pleiten voor verdere investeringen in Iran. De Europese steun van de EU voor de deal loopt volgens de bewindsman niet in de pas met de dreiging van sommige grote Europese bedrijven om - uit vrees voor sancties van de VS - de samenwerking met Iran stop te zetten.

Teheran zou aandringen op garanties van de EU over beloofde economische voordelen voor het stopzetten van zijn kernwapenprogramma. Onder meer Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië maken zich sinds de terugtrekking van Amerika hard voor de Iran-deal. Ook China en Rusland willen deze behouden.

