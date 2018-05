Gesprek Zuckerberg bij EP openbaar

maandag 21 mei 2018 , 10:41

BRUSSEL (ANP ) - Het gesprek tussen Facebook-topman Mark Zuckerberg en fractieleiders van het Europees Parlement is dinsdag te zien voor het publiek. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani heeft dat aangekondigd op Twitter.

Tajani heeft er persoonlijk met Zuckerberg over gesproken en noemt het ,,geweldig nieuws voor de Europese burgers". ,,Ik ben verheugd om aan te kondigen dat hij akkoord is gegaan."

Het gesprek gaat over het misbruik van persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers die werden verzameld door het Britse bedrijf Cambridge Analytica om in te zetten bij verkiezingscampagnes. Dat het gesprek eerder niet openbaar zou zijn, leidde tot veel onvrede bij linkse en liberale Europarlementariërs. Tajani had na lang onderhandelen overeenstemming bereikt met Facebook over de vorm van het gesprek. Dat zou achter gesloten deuren zijn, met alleen de fractieleiders. Tajani zou dan naderhand verslag uitbrengen aan de pers.

De parlementsvoorzitter dankt in zijn tweet het respect dat Zuckerberg heeft getoond voor het Europese Parlement door akkoord te gaan met het livestreamen van het gesprek. Dat staat gepland voor begin van de avond.

