'Organisaties onderschatten nieuwe privacywet'

zondag 20 mei 2018 , 21:04

AMSTERDAM (ANP ) - Veel organisaties zeggen nog niet klaar te zijn voor de nieuwe Europese privacywet. Volgens accountants- en adviesfirma PwC, dat onderzoek deed onder 385 middel(grote) organisaties, blijkt dat slechts 42 procent verwacht klaar te zijn voor de strengere privacyregels. Dit percentage ligt zelfs nog lager dan een jaar geleden (52 procent), toen veel organisaties nog geen helder beeld hadden van de volle impact van de EU-vordering, stelt PwC.

De nieuwe Europese regels, de zogeheten Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gaan vrijdag 25 mei in. De nieuwe wet is strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens. Hij geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens.

