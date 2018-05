Kansen liggen voor het oprapen in India

zondag 20 mei 2018 , 9:00

DEN HAAG (ANP ) - De Nederlandse export naar India is de laatste jaren gestagneerd, ondanks dat het Aziatische land economisch flink in de lift zit. Er valt voor de Nederlandse handelsmissie die komende dagen naar India gaat dus veel te winnen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd er vorig jaar voor 2,1 miljard euro aan goederen vanuit Nederland uitgevoerd naar India. Dat is wel meer dan de 1,8 miljard euro in 2016, maar bezien over een iets langere periode zit er eigenlijk sinds 2011 niet heel veel groei meer in deze export. Het cijfer zit al jaren tegen de 2 miljard euro aan.

In de tussenliggende periode nam de Indiase economie wel stevig in omvang toe. Er werden zelfs groeicijfers genoteerd van meer dan 8 procent, dit jaar gaat het waarschijnlijk om een plus van 6,7 procent. India is na China het land met de meeste inwoners ter wereld. Er wonen circa 1,3 miljard mensen.

Dat China economisch hard groeit is bekend, maar ook India is niet meer die fragiele economie van een tijd geleden, zeggen economen van ABN AMRO. ,,We verwachten dat de economische groei in de komende jaren stijgt naar 7,5 procent, gedragen door de consumptie en de investeringen. Daarmee passeert India China weer als snelstgroeiende reus.''

Nederland is van 22 tot en met 25 mei met een zware delegatie vertegenwoordigd in India. Ook premier Mark Rutte is van de partij en er gaan 131 bedrijven mee. Doel van de missie is vooral het verkennen van nieuwe kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De exporthandel bestaat nu nog voor een groot deel uit chemische producten en machines. Maar bij projecten als het schoonmaken van de Ganges of het versterken van de Indiase landbouwsector zou Nederland volgens kenners ook veel kunnen betekenen. De goedereninvoer van India naar Nederland was vorig jaar goed voor meer dan 3 miljard euro, hiervan betrof een groot deel aardolieproducten.

Voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW benadrukte onlangs al dat het nu een goed moment is om op handelsmissie te gaan. Hij wees daarbij op de dreigende handelsoorlog over staal, de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord tussen de EU en India en de op handen zijnde brexit. Die laatste gebeurtenis geeft Nederland wellicht de mogelijkheid om de rol van de Britten over te nemen in India. Het Verenigd Koninkrijk is voor veel Indiase bedrijven nu nog de toegangspoort tot de EU.

