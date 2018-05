Iran: EU probeert nucleair akkoord te redden

zaterdag 19 mei 2018 , 9:19

TEHERAN (ANP /RTR ) - De baas van de Iraanse kernautoriteiten, Ali Akbar Salehi, heeft zaterdag gezegd dat de Europese Unie alles doet om het nucleaire akkoord van de grote mogendheden met Iran te redden. Dit ondanks dat de Amerikaanse president Donald Trump op 8 mei aankondigde het akkoord te beëindigen en opnieuw sancties tegen Iran in te stellen.

,,We hopen dat hun inspanningen werkelijkheid worden. De acties van Amerika tonen aan dat het geen betrouwbaar land is bij internationale onderhandelingen", zei Salehi tijdens een gezamenlijke persconferentie in Teheran met de Europese commissaris voor Energie en Klimaat, Miguel Cañete. De EU-commissaris is in Iran om te praten over energiesamenwerking.

De EU is erop gebrand de Iran-deal in stand te houden omdat het volgens de unie de beste garantie biedt op veiligheid in de regio en Europa.

