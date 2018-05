Blok vraagt in VS opheldering sancties Iran

vrijdag 18 mei 2018 , 23:16

DEN HAAG (ANP ) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft zich in Washington hard gemaakt voor Nederlandse bedrijven die zaken doen in Iran. Hij sprak daar met zijn ambtgenoot Mike Pompeo en de nationale veiligheidsadviseur John Bolton.

Blok heeft duidelijk gemaakt dat het ,,heel wrang" is als bedrijven die nu legaal handel drijven in Iran opeens worden geconfronteerd met Amerikaanse sancties nu president Donald Trump de nucleaire deal met Iran heeft opgezegd. De Amerikanen zeggen zich dat te realiseren, zei de minister in Nieuwsuur. ,,Ze zegden toe hard na te gaan denken hoe om te gaan met deze bedrijven."

Het is een ,,lastige tijd" in de relatie tussen de EU en de VS, aldus Blok. Trump heeft het klimaatakkoord van Parijs opgezegd, dreigt met een handelsoorlog en zegde de Irandeal op. Maar volgens Blok is er ,,veel meer dat ons bindt dan dat ons scheidt". Die houding trof hij ook aan bij zowel Pompeo als Bolton, aldus de bewindsman.

