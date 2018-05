Merkel spreekt Poetin over Syrië en Oekraïne

vrijdag 18 mei 2018 , 13:54

SOTSJI (ANP /DPA ) - Angela Merkel en Vladimir Poetin spreken elkaar onder vier ogen in de Russische badplaats Sotsji. Het is de eerste keer sinds een jaar dat de Duitse bondskanselier in Rusland is. De twee leiders praten onder meer over de aanhoudende burgeroorlog in Syrië, waarin Rusland een belangrijke rol speelt als bondgenoot van het regime.

Ook de ,,nucleaire deal'' met Iran, die onlangs werd opgezegd door de Amerikaanse president Trump, en het conflict in het oosten van Oekraïne komen aan bod.

Poetin sprak een dag eerder nog met de Syrische president Assad in Sotsji, waar hij zijn zomerresidentie heeft. Duitsland dringt aan op een politiek proces in Syrië en hoopt dat dit op zijn minst een deel van de miljoenen Syrische vluchtelingen in staat zal stellen om terug te keren.

Merkel en Poetin spreken ook over de voortgang van het project Nord Stream 2, de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding in de bodem van de Oostzee.

