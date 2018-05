Kritiek EU op Nederland om dure verblijfsvergunningen

donderdag 17 mei 2018 , 17:45

BRUSSEL (ANP ) - De kosten voor de aanvraag van bepaalde verblijfsvergunningen in Nederland zijn buitensporig, vindt de Europese Commissie op grond van EU-wetgeving. Brussel had in december al een aanmaningsbrief gestuurd, en nu volgt een tweede. Nederland heeft twee maanden om te reageren. Uiteindelijk zou de zaak bij het Europees Hof van Justitie kunnen belanden.

De administratiekosten (leges) die de IND in rekening brengt bij een aanvraag door kennismigranten bedragen bijvoorbeeld 582 euro. Ook voor studenten, seizoensarbeiders en bij gezinshereniging zijn de bedragen fors. Een vergoeding vragen is toegestaan, maar ,,buitensporige en onevenredige vergoedingen’’ zijn in strijd met het recht van de aanvragers, aldus Brussel.

Het ministerie van Justitie van Veiligheid is zich bewust van de aanmaningen en is met de zaak bezig, maar wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

