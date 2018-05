EU: Balkanlanden nog niet klaar voor lidmaatschap; wel inzetten op ‘verbindingen’

donderdag 17 mei 2018 , 13:47

Bron: Kolja21 - WikiMedia

SOFIA (ANP ) - De zes Balkanlanden die lid willen worden van de EU zijn daar nog niet klaar voor, maar moeten wel zicht houden op toetreding. De unie wil daarom een ,,web van verbindingen en kansen’’ creëren om de landen dichterbij te brengen. Niet alleen verbindingen op het vlak van transport, energie, migratie, veiligheid en klimaat, maar ook op digitaal, economisch en menselijk gebied.

De regeringsleiders van de EU-landen schrijven dat in de slotverklaring van hun top over de Balkan in Sofia. Ook de leiders van Servië, Montenegro, Bosnië, Kosovo, Macedonië en Albanië kunnen zich vinden in de tekst.

Europa wil voorkomen dat deze landen in de invloedssfeer van Turkije, Rusland of China komen en is daarom vastbesloten de samenwerking ,,op alle niveaus’’ te versterken. Vooral op het terrein van corruptie- en misdaadbestrijding moet nog veel gebeuren. Ook moeten ze hun onderlinge conflicten ,,definitief’’ oplossen.

Met Servië en Montenegro lopen sinds enkele jaren toetredingsonderhandelingen. De EU-leiders moeten volgende maand beslissen of ook Macedonië en Albanië die stap kunnen maken.

De vorige EU-Balkantop was in 2003. De volgende staat gepland voor 2020, in Kroatië.

