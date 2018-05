EU geeft 3 miljoen noodhulp voor Gaza

donderdag 17 mei 2018 , 12:34

Bron: rockcohen - flickr

BRUSSEL (ANP ) - Voor extra noodhulp aan inwoners van Gaza trekt de Europese Commissie 3 miljoen euro uit. Het geld wordt verdeeld via internationale hulporganisaties en is bedoeld voor water, medicijnen en sanitaire voorzieningen.

De situatie in de Gazastrook escaleerde deze week. Bij Palestijnse protesten langs de grens met Israël werden zestig mensen doodgeschoten en vielen talloze gewonden. Het is essentieel dat de hulpgoederen snel in de Gazastrook worden toegelaten, zegt EU -commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp) in een verklaring.

Europa is een belangrijke donor van de Palestijnen. Aan humanitaire hulp voor de Gazastrook maakte de EU vorig jaar 13,5 miljoen euro vrij, op een totaal van 20 miljoen. Sinds 2000 gaat het om meer dan 700 miljoen.

