Facebook-topman Zuckerberg dinsdag voor gesprek in Brussel

donderdag 17 mei 2018 , 12:05

© Mohammed Hassan

BRUSSEL (ANP ) - Het gesprek tussen Facebook-topman Mark Zuckerberg en fractieleiders van het Europees Parlement vindt dinsdag om 17.45 uur plaats. Onderwerp is het misbruik van persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers die werden verzameld door het Britse bedrijf Cambridge Analytica om die in te zetten bij verkiezingscampagnes.

Het onderhoud is achter gesloten deuren in het parlement in Brussel. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani praat de pers naderhand bij over de discussie, laat zijn woordvoerder weten.

Dat het geen openbaar gesprek is, leidt tot veel kritiek bij linkse en liberale Europarlementariërs. Guy Verhofstadt , voorzitter van de liberale fractie , zei de bijeenkomst te boycotten als die achter gesloten deuren is.

EU -commissaris Vera Jourová (Justitie en Consumentenrechten) vindt het ,,jammer’’ dat de zitting niet openbaar is. Tajani reageerde heftig op haar commentaar. Hij wees erop dat het een besluit was van de fractieleiders. ,,Het is niet uw taak om het Europees Parlement te controleren en kritiseren'', aldus de Italiaan.

