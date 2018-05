Hezbollah-leiders op terreurlijst Golfstaten

woensdag 16 mei 2018 , 22:05

DUBAI (ANP /RTR ) - Saudi-Arabië en bevriende Golfstaten hebben tien leiders van de Libanese verzetsbeweging Hezbollah op hun terroristenlijst gezet. Onder hen leider Sayyed Hassan Nasrallah en zijn plaatsvervanger Naim Qassem. Dat heeft het Saudische persbureau SPA woensdag bekendgemaakt.

De samenwerkende landen in de Golfregio pakten ook nog vier commissies van de groepering aan en gaven opdracht individuele banktegoeden te bevriezen en beslag te leggen op hun bezittingen. Het besluit volgt op de maatregel die het Amerikaans ministerie van Financiën nam. Dat verscherpte de sancties tegen de kopstukken van Hezbollah, dat in onder meer de EU en de VS al lang als terreurorganisatie te boek staat.

