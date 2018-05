Fracties Tweede Kamer unaniem: toetreding Balkan tot EU nog ver weg

woensdag 16 mei 2018 , 13:27

Bron: Kolja21 - WikiMedia

DEN HAAG (ANP ) - In de Tweede Kamer bestaat vooralsnog geen steun voor toetreding van de westelijke Balkanlanden tot de EU. Bij een debat met premier Mark Rutte bleek dat alle fracties strikt willen vasthouden aan de geldende criteria.

Rutte is woensdagavond en donderdag aanwezig bij een informele EU-bijeenkomst in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Europese Commissie suggereerde eerder dat Montenegro, Servië, Macedonië, Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo spoedig tot de EU kunnen toetreden. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker noemde 2025 als mogelijke toetredingsdatum.

Wat de Kamer betreft is het hanteren van data volstrekt niet aan de orde. Overigens zitten de fracties niet op één lijn. Wat de PVV betreft worden de westelijke Balkanlanden nooit lid. PvdA, GroenLinks en de regeringspartijen achten dit op termijn niet uitgesloten, al betitelde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de kwestie op dit moment als ,,volstrekt hypothetisch''.

Rutte onderstreepte dat de toetreding van de zes landen in Sofia niet op de agenda staat. Hij liet echter doorschemeren dat wat het kabinet betreft de deur voor de landen ,,niet op een kier'' staat, zoals minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken eerder al zei.

Rutte beloofde ook dat hij zich bij de ontmoeting met zijn EU-collega's hard zal maken voor de persvrijheid in de westelijke Balkanlanden. Dat is een van de punten waarover de Kamer ernstig bezorgd is, omdat onafhankelijke media essentieel zijn om de macht te controleren. Ook corruptie en het gebrekkige rechtssysteem in de regio baren de Kamer zorgen.

