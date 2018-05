Parlementariërs Raad van Europa bestraft voor ontvangen steekpenningen van Azerbeidzjan

woensdag 16 mei 2018 , 13:12

STRAATSBURG (ANP ) - Vier leden van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa krijgen sancties opgelegd omdat ze de gedragscode ernstig hebben geschonden. Het viertal werd vorige maand genoemd in een onderzoek naar ,,ontoelaatbare’’ corruptiepraktijken waardoor kritische rapporten over Azerbeidzjan werden afgezwakt.

Het gaat om de Spaanse oud-voorzitter Pedro Agramunt, Samad Seyidov uit Azerbeidzjan, de Roemeen Cezar Florin Preda en de Spanjaard Jordi Xuclà. Zij mogen wel in het parlement blijven, maar kunnen niet meer worden benoemd tot rapporteur, verkiezingswaarnemer of commissievoorzitter. Voor Agramunt is dat gedurende tien jaar, en voor de andere drie twee jaar.

Uit het onderzoek bleek dat parlementariërs steekpenningen of cadeaus ontvingen van de regering van Azerbeidzjan, een praktijk die de naam kaviaardiplomatie heeft gekregen.

De in Straatsburg gevestigde Raad van Europa ziet toe op democratie en mensenrechten en telt 47 lidstaten. Het is geen EU-instelling. De parlementaire vergadering bestaat uit 318 vertegenwoordigers uit de nationale parlementen van de lidstaten.

