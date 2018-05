EU gaat visumaanvraag grondiger checken

woensdag 16 mei 2018 , 11:30

Bron: Frontex

BRUSSEL (ANP ) - Mensen van buiten Europa die een visum moeten aanvragen voor een bezoek aan de Schengenlanden , worden in de toekomst grondiger gecontroleerd. Vooral vanwege veiligheids- en migratierisico’s worden ze door allerlei informatiesystemen gehaald.

De Europese Commissie wil met deze aanscherping van het zogeheten Visa Informatie Systeem (VIS) de mazen dichten. Via dit systeem staan de grenswachten langs de buitengrenzen van de EU in contact met de consulaten van de lidstaten in de hele wereld.

Voortaan worden ook mensen die een aanvraag indienen voor een langer verblijf erin opgenomen. Kopieën van het reisdocument van alle aanvragers staan voortaan in het VIS, dat ook toegankelijk is voor asiel- en opsporingsdiensten. ,,Criminelen en potentiële terroristen mogen Europa niet ongemerkt binnenkomen’’, aldus EU-commissaris Dmitris Avramopoulos (Migratie). ,,Europa is geen fort, maar we moeten weten wie onze grens oversteekt.''

In 2016 werden bijna 14 miljoen visa toegekend voor een bezoek aan de landen in de Schengenzone.

Terug naar boven